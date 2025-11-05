Quattro giorni al derby di Perugia Formazione pochi dubbi per Bucchi

Allenamento al Lebole per gli amaranto in vista della trasferta di domenica a Perugia. Nella seduta odierna, svolta in mattinata, la squadra ha lavorato su tre fronti: un circuito di forza per consolidare la tenuta muscolare, esercitazioni di sprint per affinare reattività e velocità e infine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it