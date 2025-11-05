Quartieri Spagnoli arrestato minorenne per agguato legato a video hot figlia boss
Individuato il quinto componente del commando che a settembre compì un agguato nei Quartieri Spagnoli per vendicare la figlia del boss. Arrestato un minorenne accusato di tentato omicidio aggravato da metodo mafioso. I carabinieri di Napoli Centro hanno individuato e arrestato il quinto componente del commando che lo scorso settembre, nei Quartieri Spagnoli, compì un . 🔗 Leggi su 2anews.it
