Un esercito di circa cento consiglieri di circoscrizione affronteranno dalle 18.30 di oggi un infuocato consiglio che, per la prima volta dopo svariati anni, riunisce al Mandela Forum tutti i cinque Quartieri di Firenze per discutere della mozione per potenziare il decentramento amministrativo. La richiesta è semplice: disporre di più fondi e che questi siano corposi in modo da poter avere margini di manovra amministrativa. Ci sarà anche la sindaca Sara Funaro (che si è detta favorevole), ci saranno i gruppi consiliari di Palazzo Vecchio sia di maggioranza che di opposizione. "L’apertura di Funaro è molto incoraggiante – dice il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quartieri più forti: l’ora della verità. Oggi il maxi consiglio con Funaro. Il nodo? Quanti fondi da destinare