Quartieri più forti | l’ora della verità Oggi il maxi consiglio con Funaro Il nodo? Quanti fondi da destinare
Un esercito di circa cento consiglieri di circoscrizione affronteranno dalle 18.30 di oggi un infuocato consiglio che, per la prima volta dopo svariati anni, riunisce al Mandela Forum tutti i cinque Quartieri di Firenze per discutere della mozione per potenziare il decentramento amministrativo. La richiesta è semplice: disporre di più fondi e che questi siano corposi in modo da poter avere margini di manovra amministrativa. Ci sarà anche la sindaca Sara Funaro (che si è detta favorevole), ci saranno i gruppi consiliari di Palazzo Vecchio sia di maggioranza che di opposizione. "L’apertura di Funaro è molto incoraggiante – dice il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
