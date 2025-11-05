Quanto sono affidabili gli smartwatch nel rilevare la fibrillazione atriale | lo svela questo studio
Una nuova analisi ci permette di scoprire quanto sono affidabili gli smartwatch nel rilevamento della fibrillazione atriale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
