Quanto pesa il calcestruzzo sull' ambiente e cosa può fare l’AI

Il calcestruzzo è il materiale più utilizzato dall’umanità, ma il suo ciclo produttivo resta dannoso per il clima. Eppure l'AI e le fonti di energia alternative possono fare molto: è il caso di Meta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Quanto pesa il calcestruzzo (sull'ambiente) e cosa può fare l’AI

Argomenti simili trattati di recente

la Repubblica pubblica una notizia su una presunta “frattura” nel calcestruzzo armato di un ponte: dall’immagine, invece, è evidente che si tratta di una sella gerber e non di una rottura strutturale. Non intendo entrare nel merito del caso specifico, ma trovo alla - facebook.com Vai su Facebook

Quanto pesa la spesa militare sull'ambiente? Le emissioni delle guerre - Nel 2022 la Nato parlava di un piano concreto per ridurre le emissioni di gas serra civili e militari di almeno del 45% entro il 2030. tg24.sky.it scrive

"La Pesa è di nuovo minacciata. Va cambiato il codice dell’ambiente" - "Ho lavorato con tutti i Comuni rivieraschi al Progetto di Paesaggio che potrebbe aiutarci davvero a costruire nel medio periodo un torrente diverso e che tra pochi giorni dovrebbe essere approvato ... Riporta lanazione.it

L’ambiente da tutelare. Ecco la firma per la Pesa - Oggi alle 12, al Castello di Albola a Radda in Chianti, sarà presentato (e firmato dalle realtà aderenti) il Progetto di paesaggio le ... lanazione.it scrive