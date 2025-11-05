Quanto durerà l’estate di San Martino e quando tornerà il maltempo sull'Italia | le previsioni meteo

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Estate di San Martino sta facendo sentire i suoi effetti sull'Italia portando tempo soleggiato e temperature miti. Una situazione che dovrebbe durare fino a giovedì 6 novembre. Da venerdì, infatti, è atteso un peggioramento. Anche se per il freddo invernale bisognerà ancora attendere. Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert: le previsioni meteo per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

durer224 l8217estate san martinoMeteo, l'Estate di San Martino in anticipo: sole e caldo, temperature oltre i 20 gradi. Ecco dove - Meteo: dopo un perturbato inizio di novembre, ecco che arriva l’Estate di San Martino, in anticipo. Riporta msn.com

Al via l’Estate di San Martino, sole e massime oltre i 20°C - (askanews) – Dopo un perturbato inizio di novembre, ecco che arriva l’Estate di San Martino, in anticipo. Come scrive askanews.it

Tradizione, gusto e divertimento: torna a Latisana la storica Fiera di San Martino - Latisana celebra San Martino con mostre, musica, luna park, mercatini e sapori d’autunno. Riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Durer224 L8217estate San Martino