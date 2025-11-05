Quanto durerà l’estate di San Martino e quando tornerà il maltempo sull'Italia | le previsioni meteo
L'Estate di San Martino sta facendo sentire i suoi effetti sull'Italia portando tempo soleggiato e temperature miti. Una situazione che dovrebbe durare fino a giovedì 6 novembre. Da venerdì, infatti, è atteso un peggioramento. Anche se per il freddo invernale bisognerà ancora attendere. Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert: le previsioni meteo per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
