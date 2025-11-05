Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 5 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,1129 €kWh (112,90 €MWh), segnando una lieve diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

