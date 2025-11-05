Quanto aumenterà lo stipendio di insegnanti e personale Ata con il nuovo contratto

Nuovo contratto di lavoro e nuove retribuzioni in arrivo per il personale scolastico. Con la firma a chiusura delle trattative per il triennio 2022-2024, che potrebbe avvenire già oggi, più di 1,2 milioni di persone, tra docenti e personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario), potrebbero presto beneficiare di aumenti lordi delle retribuzioni fino a 185 euro per gli insegnanti (ma variabili in base a grado della scuola e anzianità di servizio) e a 110 euro medi per il personale Ata. I nuovi stipendi, anticipati su Il Messaggero, potrebbero essere accreditati già con le buste paga di gennaio. 🔗 Leggi su Open.online

