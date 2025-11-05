Quante critiche a Di Gregorio! Juve-Sporting | le reazioni social

Un altro pareggio per la Juventus in Champions League, che lascia i bianconeri con un drammatico "3" alla voce punti in classifica, ancora senza vittorie. Tante lodi alla prestazione di Vlahovic, tante critiche a quella dell'arbitro e di Di Gregorio: qui le migliori reazioni social durante Juve-Sporting. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

