Quando Piacenza conquistò l’Himalaya Podenzano celebra l’alpinismo piacentino

Podenzano si prepara a una serata dedicata al fascino della montagna e alle imprese che hanno segnato la storia dell’alpinismo piacentino. Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 21, l’Auditorium comunale ospiterà l’incontro "Alpinismo di ieri e di oggi", promosso dal Comune di Podenzano con il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

