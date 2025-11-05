Quando pensavamo che il giro di poltrone nel mondo del lusso fosse finito dopo i tanti debutti delle ultime due stagioni ecco che ci pensano Olivier Rousteing e Balmain a movimentare l' Autunno 2025

Quando pensavamo che il giro di poltrone nel mondo del lusso fosse finito, dopo i tanti debutti delle ultime due stagioni, ecco che ci pensano Olivier Rousteing e Balmain a movimentare l’Autunno 2025. È di pochi minuti fa l’annuncio che il direttore creativo della maison francese lascia la direzione creativa ottenuta del 2011, dopo 14 anni di successi e sfilate. Da Pierre Balmain a Oliver Rousteing. La maison fondata nel 1945 dallo stilista francese Pierre Balmain, alla sua morte nel 1982 era passata nelle mani creative del suo “vice” Erik Mortensen. Negli anni 90, dal 1993 al 2001 era stato lo stilsta americano Oscar de la Renta a curarne la direzione e mantenerne alto lo standard di maison del lusso, per poi passare a Christophe Decarnin. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Quando pensavamo che il giro di poltrone nel mondo del lusso fosse finito, dopo i tanti debutti delle ultime due stagioni, ecco che ci pensano Olivier Rousteing e Balmain a movimentare l'Autunno 2025

Argomenti simili trattati di recente

CIVITANOVA - Claudio Torelli ha trovato il corpo della donna morta in viale Vittorio Veneto, nel cortiletto di una strada privata, mentre faceva il giro per la raccolta dei rifiuti. «Facevo retromarcia quando me ne sono accorto, all’inizio pensavo ad un manichino» - facebook.com Vai su Facebook

Giro del mondo, raddoppiati i viaggiatori - Negli ultimi dieci anni il numero di Italiani che ha intrapreso il giro del mondo è più che raddoppiato, passando da 200 a oltre 500 viaggiatori l'anno. Secondo ansa.it

Un giro del mondo a piedi lungo 28 anni sta per finire - Da pochi giorni si è concluso il giro del mondo a piedi di Nicolò Guarrera (Pieroad), che è partito dalla provincia di Vicenza cinque anni fa e ha percorso in totale circa 28mila chilometri. Lo riporta ilpost.it

Accolto 'Pieroad' a Venezia dopo il giro del mondo a piedi - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha accolto stamani a Venezia Nicolò Guarrera, in arte "Pieroad", il giovane originario di Malo (Vicenza) che ha compiuto il giro del mondo a piedi in cinque anni ... Si legge su ansa.it