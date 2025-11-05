Quando la politica ride di sé per farsi prendere sul serio

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha pubblicato sui social un video con una parrucca riccia che è diventato virale. Ma mettersi in ridicolo è una strategia funzionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

