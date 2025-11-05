Quando il Rigoletto parla romano | Operai all’Opera porta Verdi nei teatri di periferia
Che succede quando un capolavoro di Giuseppe Verdi si spoglia della sua aria aristocratica e si ritrova a parlare in romanesco, tra scenografi, elettricisti e tecnici di palco? Nasce un Rigoletto nuovo, ironico e metateatrale, nel quale la tragedia diventa commedia e l’opera si apre ai quartieri popolari: è il progetto Operai all’Opera, firmato da E45, che riporta Verdi nei teatri di periferia con tutta la forza contagiosa del pop. LEGG I ANCHE:– Estate di San Martino a Roma: 5 luoghi magici dove l’autunno profuma di vino e castagne Operai all’Opera, d al cortile al palcoscenico: un Rigoletto di Verdi “operaio”. 🔗 Leggi su Funweek.it
