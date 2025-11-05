Qual è il trucco per evitare problemi con i liquidi in eccesso in aeroporto

Vi è mai capitato di essere fermati controlli di sicurezza in aeroporto a causa dei liquidi in eccesso nel vostro bagaglio? Ecco il trucco per evitare che succeda ancora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

E voi quale tastiera preferite #tastiera #iPhone #impostazioni #whatsapp #trucco - facebook.com Vai su Facebook

Truccarsi in spiaggia, si può? Sì, a patto che i scelgano i prodotti giusti. Ovvero waterproof, in crema, leggeri e con SPF. E soprattutto, al bando alcuni ingredienti al ... - Caldo, umidità, sudore e salsedine non sono amici del trucco: «In estate, il caldo, il sudore e l’umidità possono far sciogliere il make up e le creme applicate sul viso, che rischiano di colare verso ... Come scrive iodonna.it