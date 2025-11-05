Qual è il migliore integratore per abbassare il cortisolo e riequilibrarlo

Il cortisolo non è un nemico da azzerare, ma un ormone vitale che segue un ritmo circadiano: sale nelle prime ore del mattino per prepararci alla giornata e poi scende gradualmente. Parlare di “riequilibrarlo” è più corretto che parlare di “abbassarlo” in termini generici. Quando lo stress diventa cronico, l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) può andare in tilt e la curva giornaliera del cortisolo perde armonia, con possibili ricadute su energia, umore, memoria, peso corporeo e sonno. L’obiettivo di qualunque strategia seria è ripristinare la fisiologia, non forzare un ribasso indiscriminato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

