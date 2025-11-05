Quadri mobili porcellane e molto altro ancora | torna l' appuntamento con Antiquaria Padova

I ritratti della Belle Époque e pre-futuristi di Giovanni Boldini, le porcellane settecentesche della bottega veneziana di Geminiano Cozzi, mobili seicenteschi dall’Emilia Romagna, nature morte e un raro scorcio di Londra industriale di Pietro Fragiacomo. Sono solo alcune delle opere e degli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Con Le Vie dei Tesori, i palazzi antichi di Ragusa tornano a parlare – e ogni stanza è una pagina di storia. Una storia che vive nei quadri, nei mobili, nelle pareti che custodiscono le voci di chi, per generazioni, ha abitato questi luoghi. Ogni palazzo, ogni decor - facebook.com Vai su Facebook

Quadri, mobili, porcellane e molto altro ancora: torna l'appuntamento con Antiquaria Padova - Antiquaria Padova si conferma in questa edizione un punto di riferimento per il commercio antiquario non solo del Nord Est, ma di un’area più ampia che si estende fino alla Lombardia, all’Alto Adige, ... Segnala padovaoggi.it

Venezia, i 250 anni del Gran Caffè Quadri in piazza San Marco fra arte, porcellana e memoria. «Un pezzo dell'identità veneta» - Progetti con la Biennale, una miscela esclusiva e la sinergia fra la famiglia Alajmo e la Manifattura Geminiano Cozzi di Tognana ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

A Trento vanno all’asta i pezzi pregiati: dai quadri ai mobili antichi, passando per porcellane, mappe, lampadari e sculture - Ad occuparsi della vendita “arTmando”, la nuova casa d’asta di “Antichità Gasperetti” che opera secondo un ... Si legge su ildolomiti.it