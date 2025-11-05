Putin | Trump fa test nucleari? Anche noi

17.00 "La Russia avverte che ci saranno ritorsioni se i firmatari del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari decidono di effettuare test nucleari". Così il presidente Putin, in un incontro con i membri del consiglio di Sicurezza russo replica all'annuncio di Trump sulla ripresa di test nucleari in Usa. Il Cremlino riferisce che Putin ha dato mandato ai Servizi di Intelligence di "raccogliere informazioni" sull'eventuale tenuta di test nucleari da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

UCRAINA | Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La telefonata tra Trump e Putin è un’ottima notizia per chi spera nel cessate il fuoco: non a caso si vedranno a Budapest, casa dell’amico Orban. Confidiamo che, dopo la pace in Medio Oriente, Trump possa garantire la pace tra Ucraina e Russia. Speriamo ch - X Vai su X

Putin dà mandato per eventuali test nucleari - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato mandato ai ministeri di Esteri e Difesa, nonché a servizi speciali e agenzie civili di presentare ... Secondo iltempo.it

Russia, Putin replica a Trump: “Ho dato mandato di avviare test nucleari se gli Usa li effettuano” - Il presidente russo ha dato mandato per avviare eventuali test nucleari in risposta all'annuncio di Trump del 30 ottobre ... Segnala ilfattoquotidiano.it

La replica di Putin ai test nucleari annunciati da Trump - Putin ha annunciato che in caso di conferma della ripresa dei test nucleari da parte degli Usa, la Russia «dovrà adottare adeguate misure di risposta». Riporta msn.com