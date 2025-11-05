Putin | Trump fa test nucleari? Anche noi

Servizitelevideo.rai.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.00 "La Russia avverte che ci saranno ritorsioni se i firmatari del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari decidono di effettuare test nucleari". Così il presidente Putin, in un incontro con i membri del consiglio di Sicurezza russo replica all'annuncio di Trump sulla ripresa di test nucleari in Usa. Il Cremlino riferisce che Putin ha dato mandato ai Servizi di Intelligence di "raccogliere informazioni" sull'eventuale tenuta di test nucleari da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

putin trump fa testPutin dà mandato per eventuali test nucleari - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato mandato ai ministeri di Esteri e Difesa, nonché a servizi speciali e agenzie civili di presentare ... Secondo iltempo.it

putin trump fa testRussia, Putin replica a Trump: “Ho dato mandato di avviare test nucleari se gli Usa li effettuano” - Il presidente russo ha dato mandato per avviare eventuali test nucleari in risposta all'annuncio di Trump del 30 ottobre ... Segnala ilfattoquotidiano.it

putin trump fa testLa replica di Putin ai test nucleari annunciati da Trump - Putin ha annunciato che in caso di conferma della ripresa dei test nucleari da parte degli Usa, la Russia «dovrà adottare adeguate misure di risposta». Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Putin Trump Fa Test