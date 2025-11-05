Putin ribatte a Trump sul nucleare | La Russia risponderà adeguatamente
La Russia ''dovrà rispondere in modo adeguato'' ai test nucleari ''condotti dagli Stati Uniti o da altri Paesi''. Vladimir Putin ribatte così alle ultime dichiarazioni di Donald Trump sulla ripresa di esercitazioni o sperimentazioni di armi nucleari. Il presidente russo, durante una riunione del. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Marco Travaglio si è urtato dopo il confronto con #Sachs e mi ha dedicato uno dei suoi editoriali nervosi pieni di riferimenti a deiezioni e fluidi corporali. Si sa che Marco quando gli tocchi il cerchio magico putiniano si adombra e sputa tutta la pappina in giro pe - facebook.com Vai su Facebook
Putin presenta il nuovo missile nucleare, Trump ribatte: “Pensi a porre fine alla guerra” - Domenica l'annuncio del test del nuovo missile da crociera nucleare, da Trump definito "inappropriato". Segnala panorama.it
Russia, Putin replica a Trump: “Ho dato mandato di avviare test nucleari se gli Usa li effettuano” - Il presidente russo ha dato mandato per avviare eventuali test nucleari in risposta all'annuncio di Trump del 30 ottobre ... Da ilfattoquotidiano.it
Russia, Putin chiede di preparare test sulle armi nucleari: «Una reazione a quelli degli Usa». Il botta e risposta con Trump - L'ombra del nucleare torna a veleggiare sulla comunità internazionale: dopo che i recenti annunci su eventuali test su un drone sottomarino russo e su un missile con ... Secondo msn.com