Putin ribatte a Trump sul nucleare | La Russia risponderà adeguatamente

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ''dovrà rispondere in modo adeguato'' ai test nucleari ''condotti dagli Stati Uniti o da altri Paesi''. Vladimir Putin ribatte così alle ultime dichiarazioni di Donald Trump sulla ripresa di esercitazioni o sperimentazioni di armi nucleari. Il presidente russo, durante una riunione del. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

putin ribatte trump nuclearePutin presenta il nuovo missile nucleare, Trump ribatte: “Pensi a porre fine alla guerra” - Domenica l'annuncio del test del nuovo missile da crociera nucleare, da Trump definito "inappropriato". Segnala panorama.it

putin ribatte trump nucleareRussia, Putin replica a Trump: “Ho dato mandato di avviare test nucleari se gli Usa li effettuano” - Il presidente russo ha dato mandato per avviare eventuali test nucleari in risposta all'annuncio di Trump del 30 ottobre ... Da ilfattoquotidiano.it

putin ribatte trump nucleareRussia, Putin chiede di preparare test sulle armi nucleari: «Una reazione a quelli degli Usa». Il botta e risposta con Trump - L'ombra del nucleare torna a veleggiare sulla comunità internazionale: dopo che i recenti annunci su eventuali test su un drone sottomarino russo e su un missile con ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Putin Ribatte Trump Nucleare