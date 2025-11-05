Putin minaccia nuovi test nucleari dopo l’annuncio di Trump | la Russia continua a monitorare i Paesi europei e Nato

“La Russia dovrà rispondere in modo adeguato a test nucleari condotti dagli Stati Uniti o da altri Paesi”. A dirlo è stato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio di sicurezza, ribadendo che “se gli Stati Uniti o altri Paesi, che fanno parte del Trattato di non proliferazione nucleare, avessero condotto i test, la Russia avrebbe dovuto adottare misure adeguate in risposta”. Le sue parole sono arrivate dopo l’ultimo annuncio di Donald Trump, che aveva dato istruzioni per riprendere i test sulle armi nucleari. Secondo l’inquilino della Casa Bianca, anche altri Paesi stavano facendo lo stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Putin minaccia nuovi test nucleari dopo l’annuncio di Trump: la Russia continua a monitorare i Paesi europei e Nato

