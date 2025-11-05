Putin | La Russia potrebbe effettuare test nucleari

Dopo giorni caratterizzati da un assordante silenzio, Vladimir Putin ha ufficialmente risposto all'annuncio di Donald Trump su possibili futuri test di armi nucleari. Il presidente russo ha infatti reso noto di aver incaricato " il ministero degli Esteri, il ministero della Difesa, i servizi speciali e le agenzie civili competenti " di presentare proposte sulla possibilità di preparare test di armi nucleari. L'ordine, riferisce l'agenzia di stampa Tass, è stato ufficializzato oggi dallo zar nel corso di una riunione del consiglio di Sicurezza russo. Il presidente della Federazione ha precisato che gli organismi governativi individuati dovranno " fare tutto il possibile per raccogliere ulteriori informazioni su questo argomento, analizzarle a livello di consiglio di Sicurezza e presentare proposte coordinate sul possibile avvio dei lavori per preparare i test nucleari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

