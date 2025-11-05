Putin | La Russia potrebbe effettuare test nucleari
Dopo giorni caratterizzati da un assordante silenzio, Vladimir Putin ha ufficialmente risposto all'annuncio di Donald Trump su possibili futuri test di armi nucleari. Il presidente russo ha infatti reso noto di aver incaricato " il ministero degli Esteri, il ministero della Difesa, i servizi speciali e le agenzie civili competenti " di presentare proposte sulla possibilità di preparare test di armi nucleari. L'ordine, riferisce l'agenzia di stampa Tass, è stato ufficializzato oggi dallo zar nel corso di una riunione del consiglio di Sicurezza russo. Il presidente della Federazione ha precisato che gli organismi governativi individuati dovranno " fare tutto il possibile per raccogliere ulteriori informazioni su questo argomento, analizzarle a livello di consiglio di Sicurezza e presentare proposte coordinate sul possibile avvio dei lavori per preparare i test nucleari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/putin-agita-spettro-test-nucleari-se-li-fanno-usa-AHxi3OZD #Putin #nucleare #Russia #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Dov'è finito il «genio» di $Putin? $Russia $America $Trump $Ucraina - X Vai su X
Putin: "La Russia potrebbe effettuare test nucleari" - Il capo del Cremlino afferma che se gli Stati Uniti dovessero iniziare a condurre test atomici anche Mosca "dovrebbe adottare misure di risposta appropriate e proporzionate" ... ilgiornale.it scrive
Preparativi della Russia per test nucleari in risposta alle dichiarazioni di Trump - Le dichiarazioni di Trump inducono Putin a considerare la possibilità di effettuare test nucleari in risposta. Da notizie.it
Russia, Putin replica a Trump: “Ho dato mandato di avviare test nucleari se gli Usa li effettuano” - Il presidente russo ha dato mandato per avviare eventuali test nucleari in risposta all'annuncio di Trump del 30 ottobre ... Come scrive ilfattoquotidiano.it