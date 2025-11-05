Putin | il missile russo Oreshnik entra in produzione in serie

Il presidente russo Vladimir Putin afferma che missile Oreshnik entra in produzione in serie. L’Oreshnik è progettato per trasportare armi nucleari. Nel 2024 Putin affermò che l’Oreshnik era una nuova invenzione in grado di viaggiare a una velocità 10 volte superiore a quella del suono e di non poter essere intercettato dai sistemi di difesa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Putin: il missile russo Oreshnik entra in produzione in serie

