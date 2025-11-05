Putin dà mandato per eventuali test nucleari

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato mandato ai ministeri di Esteri e Difesa, nonché a servizi speciali e agenzie civili di presentare proposte sulla possibilità di preparare test di armi nucleari. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass. "Incarico il ministero degli Affari Esteri, il ministero della Difesa, i servizi speciali e le agenzie civili competenti di fare tutto il possibile per raccogliere ulteriori informazioni su questo argomento, analizzarle a livello di Consiglio di sicurezza e presentare proposte coordinate sul possibile avvio dei lavori per preparare i test nucleari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

putin d224 mandato per eventuali test nucleari

© Iltempo.it - Putin dà mandato per eventuali test nucleari

Altri contenuti sullo stesso argomento

putin d224 mandato eventualiPutinmandato per eventuali test nucleari - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dato mandato ai ministeri di Esteri e Difesa, nonché a servizi speciali e agenzie civili di presentare ... iltempo.it scrive

putin d224 mandato eventualiPutinmandato "per eventuali test nucleari". Nel caso in cui dovessero avviarli gli Stati Uniti - In una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, il presidente Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Putin D224 Mandato Eventuali