Putin dà mandato per eventuali test nucleari Nel caso in cui dovessero avviarli gli Stati Uniti

Feedpress.me | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, il presidente Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di «raccogliere informazioni» sull'eventuale tenuta di test nucleari da parte degli Usa e di «presentare proposte concordate sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari" se gli Usa dovessero avviarli. Lo riferisce il Cremlino.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

putin d224 mandato per eventuali test nucleari nel caso in cui dovessero avviarli gli stati uniti

© Feedpress.me - Putin dà mandato "per eventuali test nucleari". Nel caso in cui dovessero avviarli gli Stati Uniti

Altri contenuti sullo stesso argomento

putin d224 mandato eventualiPutinmandato "per eventuali test nucleari". Nel caso in cui dovessero avviarli gli Stati Uniti - In una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, il presidente Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di ... gazzettadelsud.it scrive

Può Putin, sotto sanzioni e mandato d'arresto, entrare nell'Unione europea? - Le sanzioni dell'Ue e un mandato di arresto pendente mettono in dubbio la possibilità per Vladimir Putin di volare a Budapest e incontrare Donald Trump Vladimir Putin sarà a Budapest. it.euronews.com scrive

Putin, la rotta (difficile) del volo per raggiungere Budapest: lo spazio aereo e il mandato d’arresto, cosa sappiamo - Secondo il politologo Ivan Mezyuho, la rotta più realistica potrebbe prevedere l’uscita sul Mar Nero, il sorvolo della Turchia e poi il Mediterraneo, passando per Montenegro, Albania, Kosovo e Serbia ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Putin D224 Mandato Eventuali