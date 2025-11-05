Putin dà mandato per eventuali test nucleari Nel caso in cui dovessero avviarli gli Stati Uniti

In una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, il presidente Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di «raccogliere informazioni» sull'eventuale tenuta di test nucleari da parte degli Usa e di «presentare proposte concordate sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari" se gli Usa dovessero avviarli. Lo riferisce il Cremlino.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin dà mandato "per eventuali test nucleari". Nel caso in cui dovessero avviarli gli Stati Uniti

