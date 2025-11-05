Putin dà mandato al governo russo e all' intelligence per eventuali test nucleari

Media tedeschi: "In Ucraina Mosca ha preso l'80% di Pokrovsk". Droni in Belgio, chiusi di nuovo gli scali di Bruxelles e di Liegi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin dà mandato al governo russo e all'intelligence "per eventuali test nucleari"

Putin dà mandato 'per eventuali test nucleari' - In una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, il presidente Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di "raccogliere informazioni" sull'eventuale tenuta di ... Segnala ansa.it

Può Putin, sotto sanzioni e mandato d'arresto, entrare nell'Unione europea? - Le sanzioni dell'Ue e un mandato di arresto pendente mettono in dubbio la possibilità per Vladimir Putin di volare a Budapest e incontrare Donald Trump Vladimir Putin sarà a Budapest. Scrive it.euronews.com

Putin a Budapest, Cpi: «Il mandato di cattura è ancora valido» - La Corte sul possibile viaggio in Ungheria del presidente russo per incontrare Trump: «Non spetta agli Stati determinare unilateralmente la fondatezza delle nostre decisioni». Secondo lettera43.it