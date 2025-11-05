Putin avverte gli Usa | Le dichiarazioni di Trump sono serie avvieremo lavori per i test nucleari

Il Capo di Stato maggiore ha sfruttato l'occasione per sottolineare che se la Russia non adotterà misure appropriate in questo momento, c'è la possibilità che perda l'opportunità di rispondere tempestivamente alle azioni degli Stati Uniti. "Il tempo necessario per prepararsi ai test nucleari, a seconda del tipo, può variare da diversi mesi a diversi anni", ha spiegato, cercando di far comprendere la delicatezza della situazione.

