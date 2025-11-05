2025-11-05 07:54:00 Calcio italiano: L’idillio di David Rodríguez (Valladolid, 1992) non si ferma. Dopo aver fatto la storia con il Milan Primavera, raggiungendo per la prima volta la Final Four di Youth League, parte per Modenese .e dopo qualche mese in U19 (vincendo il derby emiliano contro la Reggiana per 9-0) ha fatto il salto in prima squadra come vice di Andrea Sottil. Da la leadership della Serie B (Seconda Divisione Italiana), il giovane allenatore spagnolo frequenta il MARCA. Chiedere. Conducono da soli la Serie B. la classificheresti come una sorpresa? Perché non è comune vedere Modena lì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Può sembrare una sorpresa, ma è la conseguenza del fare bene le cose”