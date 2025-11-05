Punti di forza e limiti del Milan di Allegri | cosa manca ai rossoneri? L’analisi

Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Il video. Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno parlato dei punti di forza e dei limiti di questo Milan. Con Christian Pulisic e Adrien Rabiot, da recuperare a seguito di infortuni, la squadra si rafforzerà certamente, ma cosa manca ancora a Massimiliano Allegri? L'analisi nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Punti di forza e limiti del Milan di Allegri: cosa manca ai rossoneri? L’analisi

News recenti che potrebbero piacerti

I punti di forza della nostra macelleria? una filiera controllata e trasparente che garantisce carni di alta qualità la valorizzazione delle eccellenze locali e della filiera corta il vasto assortimento che include anche prodotti pronti a cuocere promozioni se - facebook.com Vai su Facebook

Conti esulta: 'Tre punti fondamentali, forza Milan!' - Andrea Conti, terzino del Milan, esulta su Instagram dopo la vittoria contro la Roma: "Con le unghie e con i denti abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali! Da calciomercato.com

Milan, media punti e gol subiti da scudetto: le quote dei rossoneri vincenti della Serie A 2025/2026 - Milan, media punti e gol subiti da scudetto: come cambiano le quote vincente Serie A del Diavolo dopo la vittoria contro la Fiorentina ... Lo riporta assopoker.com

Calciomercato Inter e Milan, le pagelle: chi sale e chi scende, i punti di forza e cosa manca a Chivu e Allegri - Modric, Rabiot e Nkunku sono tre arrivi da grande squadra, nonostante i quasi 40 anni (tra sette giorni) del centrocampista croato. Lo riporta ilmessaggero.it