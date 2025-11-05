Pugno duro del Comune contro i rumori l' ordinanza Cenerentola arriva anche a Pescara Vecchia

La cosiddetta ordinanza 'Cenerentola', che da mesi, tra mille polemiche, interessa il distretto food and beverage di piazza Muzii, arriva anche a Pescara Vecchia. Il sindaco ha infatti firmato un provvedimento che dispone regole analoghe per il centro storico, a partire dal divieto di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti simili trattati di recente

ULTIM'ORA +++ Pugno duro della Questura di Napoli! Ecco che cosa era successo: https://bit.ly/4qHMPEx - facebook.com Vai su Facebook

Ecco perché Spalletti non è l'uomo giusto per la Juve - Il caso Leao, Allegri userà il pugno duro È nata la stella Reaves, ora i Lakers possono sognare - Le ultime sul caso scommesse e LeBron. - Dunk & Goal | Podcast on Spotify - X Vai su X

Napoli Fuorigrotta: pugno duro dei carabinieri contro i parcheggiatori abusivi - Durante i controlli sono stati denunciate anche altre 3 persone: un 59enne che ha violato il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Napoli e due, un 60ennne e un 40enne che erano sottoposti ... Lo riporta msn.com

Stretta del comune di Sant’Angelo sui morosi della mensa: sospensione per le famiglie con debiti superiori a 100 euro - Il regolamento della mensa approvato dal Comune di Sant'Angelo ha spinto 43 famiglie su 46 a pagare i debiti e le altre tre, che hanno deciso perlomeno di rimandare i pagamenti, non si sono comunque ... Segnala fanpage.it

Rissa durante Lecce-Napoli: DASPO di 10 anni e obbligo di firma per un ultrà recidivo - Un tifoso napoletano di 43 anni è stato colpito da un DASPO decennale e ... corrieresalentino.it scrive