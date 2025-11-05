PSVITA Hill Climb Racing · PSVita Port Beta 2 | Novità e Fix
La community di homebrew per PS Vita si arricchisce di un nuovo aggiornamento: è disponibile Hill Climb Racing Port Beta 2, che introduce importanti correzioni e nuove funzionalità per questo popolare gioco mobile ora giocabile sulla console Sony. Novità della Beta 2. Sistema di Backup Salvataggi. Una delle aggiunte più importanti è il sistema automatico di backup dei salvataggi. Prima dell’avvio del gioco, i dati di gioco vengono ora copiati come backup nella cartella ux0:datahcr con il nome SharedPreferences.bin.bak. Cosa fare in caso di problemi: Se il gioco crasha durante un’operazione di salvataggiocaricamento e continua a crashare al successivo avvio: Elimina il file SharedPreferences. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
