PSVITA Free Space Analyzer v1.05 | Il Tool Essenziale per Gestire lo Spazio sulla tua PS Vita
Se possiedi una PlayStation Vita moddata con HENkaku, saprai bene quanto sia importante gestire lo spazio di archiviazione. Con giochi, DLC, app homebrew e file multimediali, è facile ritrovarsi con la memoria piena. Free Space Analyzer si propone come la soluzione definitiva per monitorare e analizzare lo spazio su disco della tua Vita, e con la nuova versione v1.05 diventa ancora più potente e piacevole da usare. Cos’è Free Space Analyzer?. Free Space Analyzer è un’applicazione homebrew per PlayStation Vita che permette di analizzare in dettaglio lo spazio libero e utilizzato su tutte le partizioni del sistema. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net