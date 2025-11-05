PSVITA Free Space Analyzer v1.05 | Il Tool Essenziale per Gestire lo Spazio sulla tua PS Vita

Gamesandconsoles.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se possiedi una PlayStation Vita moddata con HENkaku, saprai bene quanto sia importante gestire lo spazio di archiviazione. Con giochi, DLC, app homebrew e file multimediali, è facile ritrovarsi con la memoria piena.  Free Space Analyzer  si propone come la soluzione definitiva per monitorare e analizzare lo spazio su disco della tua Vita, e con la nuova versione  v1.05  diventa ancora più potente e piacevole da usare. Cos’è Free Space Analyzer?. Free Space Analyzer è un’applicazione homebrew per PlayStation Vita che permette di  analizzare in dettaglio lo spazio libero e utilizzato  su tutte le partizioni del sistema. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

