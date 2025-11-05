PS5 PS5 App Dumper 1.03 Beta | Ecco Tutte le Novità e Come Usarlo
La scena homebrew per PS5 continua a evolversi, e con essa gli strumenti a disposizione degli sviluppatori e degli appassionati. Uno di questi, essenziale per l’analisi e il backup dei contenuti, è PS5 App Dumper, un utility che permette di estrarre i file delle applicazioni (giochi, app, etc.) direttamente dalla console. Dopo l’aggiornamento alla versione 1.03 Beta, rilasciata da EchoStretch, è il momento di fare il punto della situazione e vedere come utilizzarlo al meglio. Cos’è PS5 App Dumper?. PS5 App Dumper è un piccolo ma potente programma progettato per dumpare (cioè copiare) i file delle applicazioni PS5 dalla partizione di sistema pfsmnt a un dispositivo di archiviazione USB collegato alla console. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Contenuti che potrebbero interessarti
CRIA SM - Innovazione e Qualità per la Tua Azienda Agricola Disponibile in pronta consegna -MULTITOOLS CINGOLATO - DUMPER RIBALTABILE -DUMPER A PANTOGRAFO -BIOTRITURATORE BAG100 - TRASPORTER TAG500 -ESCAVATORE EAG - facebook.com Vai su Facebook
Sony lancia la campagna promozionale It Happens On PS5 - Sony lancia la campagna promozionale It Happens On PS5 | Una nuova campagna pubblicitaria per la console di Sony. Come scrive msn.com
Migliori app PS5: la guida completa - Da almeno un paio di generazioni videoludiche a questa parte le console sono diventate sempre di più dei veri e propri computer, tanto da condividere l’architettura dei microprocessori (i cosiddetti ... Si legge su tomshw.it