Provoca un incidente E dal controllo spuntano dosi di cocaina | denunciato 20enne

In località “La Fratta”, ieri sera una pattuglia della Stazione di Monticelli Terme è intervenuta per un’incidente stradale con feriti. Sul luogo dell’incidente i militari hanno subito accertato la presenza del conducente ferito, che era riuscito ad uscire dal finestrino della propria auto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

