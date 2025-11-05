Provinciale chiusa Schianto tremendo traffico interrotto | polizia e ambulanze sul posto

Tremendo schianto nella mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre 2025. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente stava percorrendo una curva a destra quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha sbandato verso sinistra, terminando la propria corsa contro un muro in pietra posizionato a bordo strada. La forza dell’impatto ha provocato danni gravi alla parte anteriore dell’automobile, rendendo immediatamente evidente la gravità dell’accaduto. Leggi anche: “Rischio vulcanico”. Campi Flegrei, emergenza grave! Protezione civile e soccorsi pronti Incidente stradale a Lodrino: vittima un uomo di 47 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Provinciale chiusa”. Schianto tremendo, traffico interrotto: polizia e ambulanze sul posto

