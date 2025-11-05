Provinciale chiusa Schianto tremendo traffico interrotto | polizia e 118 sul posto

Tragedia sulle strade ticinesi nella mattinata di oggi, dove un grave incidente ha tolto la vita a un uomo di 47 anni. Erano da poco passate le 8 quando, a Lodrino, in direzione nord lungo la strada cantonale, una vettura è uscita improvvisamente di carreggiata. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al conducente, un cittadino svizzero residente in Riviera, che è morto sul colpo nonostante i tentativi disperati di rianimazione da parte dei soccorritori. >> Incidente stradale mortale, traffico paralizzato in autostrada: schianto devastante Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo stava affrontando una curva a destra quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

