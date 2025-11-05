Proteggiti davvero dai ransomware con i backup immutabili di QNAP
I backup immutabili trasformano il NAS in una vera cassaforte digitale: grazie alla tecnologia WORM e all’integrazione con QuTS hero, i sistemi QNAP garantiscono dati inalterabili e al sicuro anche in caso di attacco ransomware.. 🔗 Leggi su Dday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quello che spaventa davvero non è Halloween, ma il rischio di farsi male a lavoro! Proteggiti, e con la giusta prudenza, ti passa la paura! Ti aspettiamo nel nostro negozio di Umbertide (PG) in via I Maggio, 5 - 06019 con i Dispositivi di Protezione Individuali de - facebook.com Vai su Facebook