Prostata dal tabù alla cura | parlarne cambia la giornata

Restare imbottigliati per ore o vedere la propria squadra crollare all’ultimo minuto: per molti uomini è comunque meno scomodo che parlare di prostata. Un paradosso che torna a galla proprio mentre novembre invita a rompere i silenzi, con storie, numeri e cure che meritano di essere ascoltati con attenzione. Un paradosso che pesa sulla salute . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Prostata, dal tabù alla cura: parlarne cambia la giornata

Altri contenuti sullo stesso argomento

MESE DELLA PREVENZIONE MASCHILE Prendersi cura di sé è il primo passo per proteggere la propria salute. La prevenzione è fondamentale per individuare in tempo patologie come tumore alla prostata, tumore ai testicoli e disturbi dell’apparato urinari - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e tabù prostata, "meglio bloccati nel traffico che costretti a parlarne" - Oltre un terzo piuttosto che discuterne col dottore preferirebbe vedere la squadra del cuore perdere un match decisivo ... Si legge su msn.com

Tumore della prostata, novità nella cura dei casi più gravi - È quello che sperano tutti i pazienti oncologici: avere a disposizione farmaci che rallentino la progressione della malattia, se non addirittura la fermino ... Come scrive repubblica.it

Cancro alla prostata: cos'è, come si cura e quali sono i sintomi - L'ex presidente americano Joe Biden ha ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata, giunto a uno stadio aggressivo. Lo riporta tgcom24.mediaset.it