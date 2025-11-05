Prossima fermata Municipio il neo sindaco di New York Zohran Mamdan posta il video della metro – Il video

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) RUsa, 05 novembre 2025 Il neo sindaco di New York Zohran Mamdan posta il video della metro con la fermata "City Hall", Municipio, dopo la vittoria nella Grande Mela. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

