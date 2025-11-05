Proseguono gli accertamenti sul passato di Vicenzo Lanni l' uomo che ha accoltellato la manager

Milanotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le indagini sul passato di Vincenzo Lanni, il 59enne che nella mattinata di lunedì 3 novembre ha accoltellato una manager di Finlombarda in piazza Gae Aulenti a Milano.Gli accertamenti degli inquirenti si stanno concentrando sulla storia personale e giudiziaria dell’uomo, affetto da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

