Prosegue l' appuntamento letterario della città con Lorenza Bonifazi e le fotografie di Amori polveri e motori
Ci sono libri che nascono da un bisogno intimo: quello di salvare la memoria prima che svaniscaÈ il caso di “Amori, polveri e motori. La famiglia Bonifazi da Mercatino Marecchia a Novafeltria”, che Lorenza Bonifazi presenta venerdì 7 novembre alle ore 17:30 nella Sala della Cineteca della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
