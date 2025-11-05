Il Festival di Sanremo 2026 sta iniziando a delinearsi, e in questi mesi si stanno avanzando diverse ipotesi sulle possibili novità di questa attesa edizione. Le indiscrezioni, riportate sul settimanale Chi, non riguardano solo i nomi che potrebbero salire sul prestigioso palco dell’Ariston, ma anche l’introduzione di un nuovo format collaterale, pensato appositamente e incentrato sulle figlie di artisti famosi legati alla storia della kermesse canora. Laura Pausini possibile co-conduttrice. Nella rubrica “C’è chi dice”, è emerso con insistenza il nome di Laura Pausini in relazione a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Proprio lei, famosissima”. Sanremo, Carlo Conti affiancato dalla cantante italiana. Fan in delirio