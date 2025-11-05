(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 L'articolo 1 della presente proposta di legge intende modificare l'articolo 335 del Codice di procedura penale, prevedendo che, in tutti i casi in cui sia ravvisabile una causa di giustificazione relativa alla notitia criminis pervenuta al pubblico ministero, questi debba procedere, entro il termine perentorio di sette giorni, ad accertamenti preliminari, al fine di valutare l'antigiuridicità o la legittimità della condotta e di evitare, se non strettamente necessaria, l'iscrizione nel registro degli indagati". E' quanto dispone il provvedimento, presentato da Fratelli d'Italia durante una conferenza stampa alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Proposta legge FdI su Stop atto dovuto, Bignami: Inaccettabile indagare agenti che fanno loro dovere