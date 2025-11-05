Utrecht-Porto è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Zero vittorie e zero gol segnati in questa competizione. In generale nessuna vittoria nelle ultime 14 partite giocate in campo europeo. L’Utrecht è questo al momento, una squadra che non riesce in nessun modo ad alzare il proprio livello di prestazioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E il cammino mette di fronte il Porto del tecnico italiano Farioli. Una formazione in forte crescita – se mai ce ne fosse bisogno vista la caratura – una squadra che dopo la sconfitta contro il Nottingham ( due calci di rigore contro ) ha ripreso il cammino vincendo le ultime due gare nel proprio campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Utrecht-Porto: il doppio zero resta tale