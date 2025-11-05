Pronostico Stella Rossa-Lille | la porta non resta mai inviolata
Stella Rossa-Lille è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Stella Rossa è una di quelle squadre che ancora è alla ricerca della prima vittoria in questa manifestazione. E diciamolo chiaramente: non è che ci siano troppi margini per puntare a qualcosa di importante. Sì, quest’anno le cose stanno andando male e anche il cammino in campionato ne è una dimostrazione. Nelle ultime quattro gare, inoltre, per Arnautovic e compagni sono arrivate due sconfitte e due vittorie. Momento così. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
