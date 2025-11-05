Pronostico Salisburgo-G A Eagles | il sorriso al sesto tentativo
Salisburgo-G. A. Eagles è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque sconfitte di fila in Europa per il Salisburgo. Dieci negli ultimi undici incontri. I padroni di casa in quattro occasioni (tenendo presente il primo dato che vi abbiamo dato) hanno perso con un solo gol di scarto. Un “vorrei ma non posso” verrebbe da dire. Qualcosa che stride con quelle che sono le qualità di una squadra comunque importante e che sicuramente avrebbe potuto cominciare assai meglio. Pronostico Salisburgo-G. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pronostico Salisburgo-G. A. Eagles: il sorriso al sesto tentativo - Eagles è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League: diretta tv, formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it
Pronostico GO Ahead Eagles vs Aston Villa – 23 Ottobre 2025 - Alle 18:45 del 23 Ottobre 2025 il De Adelaarshorst ospiterà un confronto intrigante di UEFA Europa League tra GO Ahead Eagles e Aston Villa. Si legge su news-sports.it
Pronostico GA Eagles-Aston Villa: momento top e sesta di fila - Aston Villa è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League: diretta tv, formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it