Pronostico Rangers-Roma | colpaccio possibile ad Ibrox
Rangers-Roma è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In Scozia per provare a dare una svolta alla campagna europea contro quella che probabilmente è la peggior versione dei Rangers dell’ultimo decennio. La Roma nel rovente catino di Ibrox, a Glasgow, ha l’obbligo di tornare a fare punti in Europa League dopo due clamorose sconfitte consecutive con Lille e Viktoria Plzen, entrambe maturate all’Olimpico. Il maxi-girone è ancora lungo e c’è sia tempo che modo di recuperare ma la squadra di Gian Piero Gasperini deve darsi una mossa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
