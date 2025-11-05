Nizza-Friburgo è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tre partite tre sconfitte. Tutte per 2-1. Il Nizza non ha iniziato al meglio – eufemismo – la propria campagna europea ma per i francesi, contro un Friburgo comunque in palla, è arrivato il momento di muovere la propria classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non ci sono alternative se si vuole rimanere in corsa per un posto nei playoff, almeno. Anche se gli ospiti di punti fino ad oggi ne hanno collezionati sette e hanno subito solamente due reti e segnate cinque. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Nizza-Friburgo: si muove la classifica