Midtjylland-Celtic è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tre vittorie in casa in casa su quattro partite giocate in Europa fino al momento (anche un turno preliminare) e tutte le affermazioni sono arrivate senza nemmeno subire una rete. Primo in classifica, ovviamente, il Midtjylland in questo momento, ma il cammino si fermerà giovedì, il motivo ve lo spieghiamo sotto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha dovuto cambiare allenatore il Celtic, affidandosi di nuovo a O’Neil e, da quando è tornato questo allenatore in panchina, lo scossone c’è stato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Midtjylland-Celtic: si ferma a tre la striscia di vittorie