Pronostico e quote Kyrian Jacquet – Cameron Norrie Metz 06-11-2025
Il primo quarto di finale del Moselle Open sarà un affare tra Kyrian Jacquet e Cameron Norrie che si affronteranno intorno alle ore 14:00. Il francese, che viene dalle qualificazioni, è arrivato al suo primo quarto di finale ATP dopo aver sconfitto Dan Added in due set non concedendo palle break e perdendo solo due . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
Verona-Inter, pronostico risultato esatto. Le quote che stuzzicano - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter, pronostico risultato esatto. Le quote che stuzzicano - X Vai su X
Pronostico Sampdoria-Salernitana, le quote del playout di Serie B - Il playout di Serie B più travagliato di sempre sta per vivere il suo primo atto. Si legge su corrieredellosport.it