Pronostico Betis-Lione | equilibrio padrone
Betis-Lione è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quella tra Betis e Lione è sicuramente una delle partite che metterà in campo il maggior numero di valori tecnici in questo turno di Europa League. E, nella quale, l’equilibrio farà sicuramente da padrone. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Esistono due precedenti nella storia di queste due formazioni e sono sempre in Europa League ma sono di più di dieci anni fa: in casa del Betis è finita zero a zero mentre sul campo del Lione i francesi hanno avuto la meglio per uno a zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Scopri altri approfondimenti
Betis–Atleti: Pellegrini non perde da 5 gare, Simeone cerca risposte dopo il tonfo con l’Arsenal ? #LaLiga - X Vai su X
Europa Night – i match di oggi UEFA Europa League (MD3) • 16:30: Feyenoord–Panathinaikos • 18:45: Braga–Crvena Zvezda, Brann–Rangers, FCSB–Bologna, Fenerbahçe–Stuttgart, Genk–Real Betis, Go Ahead Eagles–Aston Villa, Lyon–Basel, Salzburg–F - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Real Betis vs Lione – 6 Novembre 2025 - La sfida di UEFA Europa League tra Real Betis e Lione, in programma il 6 Novembre 2025 alle 21:00 allo Stadio de La Cartuja, promette equilibrio e risvolti ... Segnala news-sports.it
Pronostico Stade Brestois 29 vs Lione – 2 Novembre 2025 - La sfida tra Stade Brestois 29 e Lione, valida per la Ligue 1, andrà in scena il 2 Novembre 2025 alle 20:45 allo Stadio Francis- Riporta news-sports.it