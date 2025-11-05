Pronostici di oggi 5 novembre | L’Inter cerca la quarta vittoria trasferta al Velodrome per l’Atalanta
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 5 novembre. Ottima chance per i nerazzurri milanesi di restare a punteggio pieno in Champions mentre quello bergamaschi affrontano una trasferta non certo agevole a Marsiglia. Dopo i due pareggi di ieri di Juve e Napoli si spera in una vittoria italiana. Man City – Dortmund sfida . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
